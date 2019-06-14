"المنصور" تعلن: نخفض اسعارنا لنجعلك في المقدمة.. الآن سعر الصرف لصالح العملاء

وتابع : "الأمس لم يكن بعيداعن سوق السيارات والعملاء الأوفياء لنا فشركة المنصور كانت أولى الشركات التى أعلنت إنها سترد فارق الأسعار عقب الإعلان عن تطبيق التخفيضات الجمركية فى يناير 2019 وأوفينا بالوعد والعهد الذى قطعناه على أنفسنا، إن المصداقية هى البوابة الملكية التى دخلنا من خلالها إلى قلوب العملاء على مدار أكثر من أربعين عاما".

أكد المهندس عادل خضر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المنصور للسيارات أن تحريك أسعار جميع العلامات التجارية المستوردة (اوبل - شيفروليه – بيجو –MG ) أصبح لزاما وإلتزاما على شركة المنصور بسبب خفض سعر الدولار، وهذا كان دافعا لنا بتخفيض اسعارنا بسبب العملة الأجنبية من أجل العميل المصرى الذى يثق فى شركتنا وما نفعله من أجله من طرح منتجاتنا بأسعار وخدمات من الصعب أن يجدها العملاء فى أى شركة منافسة . إن ما نعلن عنه اليوم من خفض الأسعار يؤكد لعملاءنا صدق شعارنا إنهم فى أيد أمينة.

" المنصور للسيارات “.. الاقرب اليك

تمتلك " المنصور للسيارات " أكبر شبكة من صالات العرض والموزعين المعتمدين وأيضا أكثر من36 مركز خدمة موزعين على كافة أنحاء الجمهورية ليظل " المنصور " هو الأقرب إليك و تعمل الشركة دائما على تطوير وتحديث مراكز الخدمة التابعة لها، وتقديم أفضل العروض التي تناسب إحتياجات عملائها في كافة المحافظات.

المنصور للسيارات .. خدمة متميزة

تميزت " المنصور للسيارات " طوال فترة تواجدها في السوق المصري بتقديم عروض وبرامج لخدمة عملائها ، ويتجلى ذلك من خلال برامج وعروض الصيانة التي لا تتوقف على مدار العام ، ، فقد قدمت الشركة عرضا لعملاء شيفرولية و أوبل بالتعاون مع شل للزيوت لتغيير الزيت والفلتر ، وأيضا خصم على المصنعية وقطع الغيار خلال قيام العملاء بأعمال الصيانة العامة " خارج نطاق الصيانة الدورية " لكلا من النقل والملاكي .

ولا ننسى أيضا عرض صيانة الموديلات القديمة والذي أثبت " المنصور " من خلاله أنه يهتم بكافة العملاء حتى القدامى منهم ، وهو ما يبعث شعورا بالإطمئنان لدى العملاء الجدد بأنهم حقا في أيد أمينة .

التمويل المباشر .. 5 سنوات وبدون مصاريف إدارية

يمكن لعملاء المنصور للسيارات الإستفادة من أكبر محفظة لتمويل السيارات ، وذلك عن طريق التقسيط المباشر مع العملاء دون الدخول في إجراءات معقدة وإهلاك المزيد من الوقت الثمين ، ليس ذلد فحسب بل يمكنكم أيضا إستلام السيارة بمقدم 30 % فقط ، مع تقسيط المبلغ المتبقي لمدة تصل إلى 5سنوات بدون مصاريف إدارية

TRADE IN لراحة العملاء

إذا كنت من عملاء " المنصور للسيارات " يمكنك الإستفادة من برنامج trade in في حال رغبتك فقط إستبدال سيارتك القديمة بأخرى جديدة ، شريطة أن تكون سيارتك القديمة من موديلات 2014 فأكثر ( لا يتعدى عمرها 5 سنوات من سنة الصنع ) ، وهذه الخدمة أطلقتها " المنصور للسيارات " من أجل تحقيق أكثر درجات الراحة والأمان وتوفير مناخ مناسب لعملائها عند رغبتهم في بيع سيارتهم القديمة وإستبدالها بأخرى جديدة وبسعر مرضي للعميل .

" المنصور للسيارات " .. ضمان حقيقي لـ 5سنوات

وإستكمالا لسلسلة البرامج والعروض التي لا تنتهي لعملاء المنصور للسيارت ،فيمكن للعميل تمديد الضمان حتي 5 سنوات أو 150 ألف كم ، ليصبح شعارها " أنت في أيد أمينة " واقع يعيشه عملاء المنصور للسيارات .

سدد فاتورتك مع منصور بلس

وفي إطار رعاية " المنصور " لعملائه ، أعلنت الشركة في السابق عن بدء برنامج منصور بلس لمكافآة العملاء الأوفياء ، وتقوم فكرة برنامج "MansourPlus" علي إكتساب وتجميع نقاط مقابل كل جنيه يصرف علي الخدمات/الصيانة المقدمة في مراكز الخدمة الخاصة بالشركة بحيث يمكن استخدامها لاحقا في سداد فاتورة الصيانة او جزء منها.

لا تنسى الإستفادة من عرض تقسيط الصيانة بدون فوائد

تقدم المنصور للسيارات خدمة خاصة لعملائها ، بحيث تمكنهم من إجراء الصيانات الدورية واللازمة لسياراتهم دون الحاجة إلى الدفع الفلوري مع خدمة تقسيط فاتورة الصيانة ، وتتيح هذه الخدمة تقسيط فاتورة الصيانة على 6 شهور بدون فوائد.

" المنصور " معاك ع الطريق

وضمن باقة الخدمات المتميزة التي تقدمها " المنصور للسيارات " لعملائها خدمة " معاك ع الطريق " ، والهدف منها هي توفير المساعدة في حال الأعطال لجميع العملاء عن طريق الإتصال بالرقم المختصر والمتابعة مع مهندسي الصيانة المتواجدين لخدمة العملاء على مدار 24 ساعة ، وتتضمن الخدمة تقديم المساعدة الفنية للعملاء الذين تواجههم أعطال طارئة من أجل التغلب على العطل لحين الوصول إلى أقرب مركز خدمة ، وحتى إرسال ونش لنقل السيارة إذا إستلزم الأمر .

أنت في أيد أمينة .. عندما يتحول الشعار لحقيقة

أصبح شعار " أنت في أيد أمينة " واقع يعيشه عملاء " المنصور للسيارات " ، لما تقدمه الشركة لعملائها من رعاية متمثلة في عروض وتخفيضات على مدار العام ، فضلا عن إمتلاكها قطاع لخدمات ما بعد البيع هو الأقوى في مصر ، سلسة من الأحداث على مدار أعوام أثبتت لأجيال متتالية أن " المنصور للسيارات " إختيار مثالي لأي عميل .