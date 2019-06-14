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بمشاركة 250 ألف مثلي.. وزير العدل الإسرائيلي يقود مسيرة للشواذ (صور)

الجمعة 14/يونيو/2019 - 05:12 م
بمشاركة 250 ألف مثلي.. وزير العدل الإسرائيلي يقود مسيرة للشواذ (صور)
جانب من المسيرة
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الفجر
 
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شارك ما يقرب من 250 ألف إسرائيلي، اليوم الجمعة، في المسيرة السنوية للشواذ جنسيا بتل ابيب.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية فإنه شارك في المسيرة وزير القضاء الإسرائيلي أمير أوحانا - أول وزير مثلي الجنس في تاريخ دولة الاحتلال.

ولفت التقرير العبري إلى أن تنظيم المسيرة اليوم هو بمناسبة مرور عام على احتجاجات الشواذ في إسرائيل من أجل المطالبة بمزيد من الحقوق والحريات.

وتعهد رئيس بلدية تل أبيب رون خولدائي، بألا يهدأ له بال حتى يتم تحقيق المساواة في دولة إسرائيل.

ولفت التقرير العبري إلى أن تنظيم المسيرة جاء تحت حراسة أمنية مشددة من قبل قوات الشرطة و"حرس الحدود" الإسرائيلية.

250 ألف إسرائيلي من بينهم وزير القضاء يشاركون في مسيرة للشواذ (صور)
250 ألف إسرائيلي من بينهم وزير القضاء يشاركون في مسيرة للشواذ (صور)
250 ألف إسرائيلي من بينهم وزير القضاء يشاركون في مسيرة للشواذ (صور)
250 ألف إسرائيلي من بينهم وزير القضاء يشاركون في مسيرة للشواذ (صور)
250 ألف إسرائيلي من بينهم وزير القضاء يشاركون في مسيرة للشواذ (صور)
250 ألف إسرائيلي من بينهم وزير القضاء يشاركون في مسيرة للشواذ (صور)
250 ألف إسرائيلي من بينهم وزير القضاء يشاركون في مسيرة للشواذ (صور)
250 ألف إسرائيلي من بينهم وزير القضاء يشاركون في مسيرة للشواذ (صور)
250 ألف إسرائيلي من بينهم وزير القضاء يشاركون في مسيرة للشواذ (صور)
250 ألف إسرائيلي من بينهم وزير القضاء يشاركون في مسيرة للشواذ (صور)
250 ألف إسرائيلي من بينهم وزير القضاء يشاركون في مسيرة للشواذ (صور)
250 ألف إسرائيلي من بينهم وزير القضاء يشاركون في مسيرة للشواذ (صور)
250 ألف إسرائيلي من بينهم وزير القضاء يشاركون في مسيرة للشواذ (صور)
250 ألف إسرائيلي من بينهم وزير القضاء يشاركون في مسيرة للشواذ (صور)
250 ألف إسرائيلي من بينهم وزير القضاء يشاركون في مسيرة للشواذ (صور)
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المزيد عن: وزير العدل الإسرائيلي مسيرة للشواذ مثليين شواذ جنسيا إسرائيل
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