لمواجهة ظاهرة حرق الأسعار: الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر يحدد قائمة أسعار الغرف السياحية

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أعلنت جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، برئاسة كامل أبوعلى، قائمة أسعار للحجز بالفنادق والقرى السياحية بفئاتها المختلفة، لمواجهة ظاهرة انخفاض وحرق أسعار بيع الرحلات السياحية للنزلاء الأجانب، والحجز بأسعار زهيدة تتراوح ما بين ١٠و ١٥ دولارا في الليلة للغرفة المزدوجة إقامة شاملة في عدد من فنادق الخمس نجوم.



وذكر بيان، لجمعة الإستثمار السياحى بالبحر الأحمر، وضعت جمعية الاستثمار السياحي لائحة أسعار، وخاطبت أصحاب الفنادق والشركات السياحة الالتزام باللائحة التي تم وضعها للتخلص من ظاهرة حرق أسعار بيع الغرف الفندقية في منطقة البحر الأحمر، لمواجهة ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه وارتفاع الأجور.



وتضمن الخطاب الذي تم إرساله للفنادق والقرى السياحية، على نسخة منه قائمة الأسعار لفنادق الخمس نجوم تكون بـ35 دولارا، والأربع نجوم بـ27 دولارا، والثلاث نجوم بـ23 دولارا، في الوقت الذي قام فيه عدد من القرى السياحية بزيادة أسعار الحجز للمصريين حتى وصلت إلى ٢٠٠٠ إلى ٨ آلاف جنيه لليلة الواحدة، ومطالب بأن تكون أسعار الحجز للمصريين بالمثل، خاصة مع ارتفاع الإشغالات لـ١٠٠% بسبب السياحة الداخلية من المصريين.



وأكد عدد من خبراء السياحة بالبحر الأحمر أن المنطقة تعتبر واحدة من مناطق الجذب السياحي ذات العائد المادي المنخفض، وأن الطريق الأفضل لرفع أسعار الرحلات السياحية والإقامة بالقرى السياحية، أن الأفضل ترك الأسعار للعرض والطلب، والتدخل لمراقبة الخدمات المقدمة للسائحين وجودتها.

