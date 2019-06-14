أول رد فعل من جريشة بعد قرار رفع الإيقاف ومشاركته في أمم إفريقيا

يتوجه جهاد جريشة الحكم الدولي المصري، صباح غد السبت إلى معسكر الحكام الخاص ببطولة الأمم الإفريقية.

ويأتي توجه جريشة، للمعسكر للخضوع للاختبارات تمهيدًا للمشاركة فى إدارة نهائيات الأمم الإفريقية، والتي تستضيفها مصر بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

وكانت لجنة الحكام بالكاف، قررت رفع الإيقاف عن جريشة، ظهر اليوم والذي تم توقيعه فى وقت سابق لمدة 6 شهور على خلفية أخطائه في مباراة الوداد المغربي والترجي التونسي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في ذهاب نهائي دورى أبطال إفريقيا.