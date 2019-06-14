وزير الرياضة يفاجئ صلاح والنني في معسكر المنتخب (صور)

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، والمهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، محمد صلاح ، ومحمد النني، لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم، وذلك عقب المباراة الودية ببن منتخب مصر ومنتخب تنزانيا والتي انتهت بفوز منتخب مصر بهدف دون رد ، وذلك علي استاد الجيش المصري ببرج العرب بالاسكندرية.

أكد وزير الشباب والرياضة علي دعمه الكامل للمنتخب والجهاز الفني، وثقته في كل لاعبي المنتخب، موضحاً ان منتخب مصر يضم نخبة من اللاعبين المميزين، مطالباً ببذل أقصي جهد لحصد البطولة الافريقية.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن الحضور الجماهيرى وتوفير القيادة السياسية والحكومة كل سبل النجاح والدعم يزيد لاعبي المنتخب اصرار وعزيمة لتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى رصيد الكرة المصرية المشرف.

أشار الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ان البطولة مهمة وخلقت حالة إيجابية في الشارع المصري ، مبيناً ان كل المصريين يؤازرون المنتخب في هذه البطولة .

يذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كان قد التقي بلاعبي المنتخب الوطني في حضور الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة خافيير أجيرى السبت الماضي وشاهد تدريبات المنتخب قبل انضمام "صلاح" و"النني" الي معسكر المنتخب، وحرص علي لقائهم بعد انضمامهم للمنتخب عقب المباراة الودية بين منتخب مصر ومنتخب تنزانيا.