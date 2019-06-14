ترامب يتهم إيران مباشرة بشن الهجوم على خليج عمان

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاتهام مباشرة إلى إيران بشن الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان.

يشار إلى أن ناقلتي نفط تحمل مدنيين تعرضتا لهجوم في خليج عمان، وأثار الحادث غضب كبير على المستويين العربي والدولي.