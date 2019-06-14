مع هبوط سعر الدولار ...الأجانب يقلصون تعاملاتهم بالبورصة ويسجلون مبيعات بـ 80.5 مليون جنيه
الجمعة 14/يونيو/2019 - 04:05 م
نيفين سمير
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تقلصت تعاملات الأجانب خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو متأثرة بشكل كبير بتراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري وأدي الي خروج نسبة كبيرة من الأستثمارات الأجنبية من البورصة ، وسجلت مبيعات الأجانب بـ80.5 مليون جنيه هذا الأسبوع بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 2 مليون جنيه وذلك بعد إستبعاد الصفقات.
وقد سجلت مبيعات الأجانب نحو 1.656.7 ملين جنيه منذ بداية العام ،بينما سجل العرب صافي شراء بنحو 92.3 مليون جنيه وذلك علي الأسهم المقيدة بعد إستبعاد الصفقت منذ بداية العام.
واستحوذت تعاملات المصريين نسبة 63.1% من إجمالي التعاملات علي الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية خلال جلسات لأسبوع الماضي ، بينما أستحوذ الأجانب علي نسبة30.2 % والعرب علي 6.6% وذلك بعد إستبعاد الصفقات.
والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 66.8% من قيمة التداول للاسهم المقيدة منذ أول العام ، بينما سجل الأجانب 23.9%، وسجل العرب 9.2%.
وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" ارتفاعاً بنحو 1.6% مغلقًا عند مستوى 1546.8 نقطة.
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