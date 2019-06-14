ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مع هبوط سعر الدولار ...الأجانب يقلصون تعاملاتهم بالبورصة ويسجلون مبيعات بـ 80.5 مليون جنيه

الجمعة 14/يونيو/2019 - 04:05 م
مع هبوط سعر الدولار ...الأجانب يقلصون تعاملاتهم بالبورصة ويسجلون مبيعات بـ 80.5 مليون جنيه
تعاملاجانب في أسبوع
Advertisements
طباعة
نيفين سمير
 
Advertisements

تقلصت تعاملات الأجانب خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو متأثرة بشكل كبير بتراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري وأدي  الي خروج نسبة كبيرة من الأستثمارات الأجنبية من البورصة ، وسجلت  مبيعات الأجانب  بـ80.5 مليون جنيه هذا الأسبوع بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 2 مليون جنيه وذلك بعد إستبعاد الصفقات.

وقد سجلت مبيعات الأجانب  نحو  1.656.7 ملين جنيه  منذ بداية العام ،بينما سجل العرب صافي شراء بنحو 92.3 مليون جنيه وذلك علي الأسهم المقيدة بعد إستبعاد الصفقت منذ بداية العام.

واستحوذت تعاملات المصريين نسبة 63.1% من إجمالي التعاملات علي الأسهم المقيدة  بالبورصة المصرية خلال جلسات لأسبوع الماضي ، بينما أستحوذ الأجانب علي نسبة30.2 % والعرب علي 6.6% وذلك بعد إستبعاد الصفقات.

والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 66.8% من قيمة التداول للاسهم المقيدة منذ أول العام ، بينما سجل الأجانب 23.9%، وسجل العرب 9.2%.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" ارتفاعاً  بنحو 1.6% مغلقًا عند مستوى 1546.8 نقطة.

Advertisements
المزيد عن:
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الكاميرون
x
20:00
مالي