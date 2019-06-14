ضبط شقيقين وملاحقة ثالثهم لإشعالهم النيران بأتوبيس جارهم.. والسبب "شقق مستأجرة"
الجمعة 14/يونيو/2019 - 04:04 م
محمد نبيل
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تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، بالتنسيق مع مباحث كفر شكر، من القبض على شقيقين، وجار تكثيف الجهود لضبط شقيقهما الثالث لاتهامهم بإشعال النيران في أتوبيس ملك جارهما على إثر خلافات بينهم لصدور قرار تمكين لصالح جارهم صاحب الأتوبيس من شقق مستأجرة طرفهم من منزل ملكه وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.
وكان قد تلقي مدير أمن القليوبية اللواء رضا طبلية، إخطارا من العميد أنور حشيش مأمور مركز كفر شكر، يفيد تلقيه بلاغا من الأهالي بنشوب حريق بأتوبيس بناحية قرية تصفا دائرة المركز.
وانتقلت على الفور سيارات الإطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده ومنع إمتداده وبالمعاينه تبين نشوب الحريق بأتوبيس خاص مينى باص 33 راكب ملك المدعو م ز س 38 سنة صاحب مكتب رحلات اثناء تركه أمام مسكنه وأتت النيران على الجزء الخلفي للأتوبيس من الجانب الأيمن والإطارات الخلفية وبعض الكراسى وتهشم الزجاج الخلفي ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح وبسؤال مالك الأتوبيس إتهم كل من م ح م 40 سنة بائع متجول واشقاءه ع ح م 37 سنة منجد،وس ح م 35 سنة عامل بالتسبب في نشوب الحريق وعلل ذلك لوجود خلافات بينهم على آثر صدور قرار تمكين لصالحه للشقق المستأجرة طرفهم بالمنزل ملكه محل سكنهم.
وتمكن المقدم اسماعيل خطاب رئيس مباحث مركز كفر شكر من ضبط المتهمان الأول والثانى وبمواجهتهما انكرا ما نسب اليهما وجارى ضبط الثالث،وتم التحفظ على الاتوبيس وأخطر قسم الادله الجنائيه لاتخاذ شئونه،وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وضبط المتهم الثالث،وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2794 إدارى مركز كفر شكر لسنة 2019.
وكان قد تلقي مدير أمن القليوبية اللواء رضا طبلية، إخطارا من العميد أنور حشيش مأمور مركز كفر شكر، يفيد تلقيه بلاغا من الأهالي بنشوب حريق بأتوبيس بناحية قرية تصفا دائرة المركز.
وانتقلت على الفور سيارات الإطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده ومنع إمتداده وبالمعاينه تبين نشوب الحريق بأتوبيس خاص مينى باص 33 راكب ملك المدعو م ز س 38 سنة صاحب مكتب رحلات اثناء تركه أمام مسكنه وأتت النيران على الجزء الخلفي للأتوبيس من الجانب الأيمن والإطارات الخلفية وبعض الكراسى وتهشم الزجاج الخلفي ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح وبسؤال مالك الأتوبيس إتهم كل من م ح م 40 سنة بائع متجول واشقاءه ع ح م 37 سنة منجد،وس ح م 35 سنة عامل بالتسبب في نشوب الحريق وعلل ذلك لوجود خلافات بينهم على آثر صدور قرار تمكين لصالحه للشقق المستأجرة طرفهم بالمنزل ملكه محل سكنهم.
وتمكن المقدم اسماعيل خطاب رئيس مباحث مركز كفر شكر من ضبط المتهمان الأول والثانى وبمواجهتهما انكرا ما نسب اليهما وجارى ضبط الثالث،وتم التحفظ على الاتوبيس وأخطر قسم الادله الجنائيه لاتخاذ شئونه،وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وضبط المتهم الثالث،وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2794 إدارى مركز كفر شكر لسنة 2019.
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