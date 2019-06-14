ركين سعد تستعيد حسابها على "فيس بوك" بعد قرصنته.. ماذا قالت؟

استعادت الممثلة الأردنية ركين سعد حسابها وصفحتها على "فيس بوك"، بعد قرصنتهما وسرقتهما قبل عدة أيام، حيث خرجت ركين عبر حسابها على "انستجرام" قبل ساعات، وقبل أن تستعيد حسابها وصفحتها على فيس بوك، لتؤكد أن كل ما ينشر عبر فيس بوك هى غير مسئولة عنه.









وقال ركين فى الفيديو الذى نشرته عبر "ستورى" انستجرام، "صفحتى على فيس بوك وحسابى الشخصى وأيضا حسابى على انستجرام تعرضوا للسرقة .. لكن قدرت أرجع انستجرام .. وأى رسايل تصل لأصدقائى مش أنا".









وعادت ركين لتعلن أنها استعادت حسابها وصفحتها على فيس بوك منذ ساعات قليلة.









يذكر أن ركين قدمت العام الماضى مسلسل "بالحجم العائلى" مع يحيى الفخرانى وميرفت أمين إخراج هالة خليل، بينما قدمت العام قبل الماضى مسلسل "واحة الغروب"، مع خالد النبوى ومنه شلبى وإخراج كاملة أبو ذكرى.



