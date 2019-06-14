رسميًا...تأجيل ودية المنتخب الأوليمبي والفلسطيني
الجمعة 14/يونيو/2019 - 03:53 م
محمد الصو
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تقرر تأجيل ودية منتخب مصر الأوليمبي مع منتخب فلسطين والتى كان مقرراً لها 16 يونيو الجاري لموعد يحدد فيما بعد.
وكان من المقرر أن يخوض منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب لودية يوم الأحد المقبل برام الله أمام منتخب فلسطين وتم تأجيلها على أن يتم تحديد الموعد الجديد خلال الساعات المقبلة.
يستعد منتخب مصر الأوليمبي لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل و المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.
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