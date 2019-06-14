رسميًا...تأجيل ودية المنتخب الأوليمبي والفلسطيني

تقرر تأجيل ودية منتخب مصر الأوليمبي مع منتخب فلسطين والتى كان مقرراً لها 16 يونيو الجاري لموعد يحدد فيما بعد.

وكان من المقرر أن يخوض منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب لودية يوم الأحد المقبل برام الله أمام منتخب فلسطين وتم تأجيلها على أن يتم تحديد الموعد الجديد خلال الساعات المقبلة.