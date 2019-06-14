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رأس المال السوقي يقفز 2% في الأسبوع الثاني من يونيو

الجمعة 14/يونيو/2019 - 03:52 م
رأس المال السوقي يقفز 2% في الأسبوع الثاني من يونيو
راس المال السوقي
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نيفين سمير
 
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ربح  رأس المال السوقى للبورصة المصرية، خلال الأسبوع الجاري  نحو 14.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى،  ليغلق عند مستوى 759.8 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع  2% عن الأسبوع الماضى.

من جانبه ، أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الجاري علي صعود جماعي لكافة المؤشرات ، وأثر تراجع سعر الدولار علي تعاملات البورصة خلال هذا الأسبوع ، حيث كانت التداولات بنسب منخفضة في احدي الأيام ومتوسطة في أيام أخري 

وعلي صعيد مؤشرات البورصة المصرية  فقد ارتفع  المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30"، بنسبة 2.8% ليغلق عند مستوى 14180.53 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بينما سجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70"  صعوداً بنسبة 1.83 % ليغلق عند مستوى 605.5 نقطة.

واستحوذت تعاملات المصريين نسبة 63.1% من إجمالي التعاملات علي الأسهم المقيدة  بالبورصة المصرية خلال جلسات لأسبوع الماضي ، بينما أستحوذ الأجانب علي نسبة30.2 % والعرب علي 6.6% وذلك بعد إستبعاد الصفقات.

وتقلصت تعاملات الأجانب  حيث سجلت صافي بيع   بـ80.5 مليون جنيه هذا الأسبوع بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 2 مليون جنيه وذلك بعد إستبعاد الصفقات.

والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 66.8% من قيمة التداول للاسهم المقيدة منذ أول العام ، بينما سجل الأجانب 23.9%، وسجل العرب 9.2%.

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