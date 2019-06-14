"العمل الدولة": مصر تواجه تحديات كبيرة.. وحجم التعاون التقني معها 23 مليون دولار

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أكد ياسر حسن مستشار المدير العام للمنظمة للشئون الإفريقية والعربية، الذي تحدث باسم المدير العام، أنه منذ عام 2016 حتي الآن قامت مصر بجهود كبيرة من أجل التوافق مع شروط وظروف العمل، ولقي ذلك ترحيبا من جانب المنظمة.



وجاء ذلك خلال لقاء محمد سعفان وزير القوى العاملة، عددا من كبار المسئولين بمنظمة العمل الدولية على هامش رئاسته وفد مصر الثلاثي في الدورة (108) لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة حاليا بقصر الأمم بجنيف، وتشارك فيه 187 دولة علي مستوي العالم.



وقال: إن مصر تواجه تحديات كثيرة، وهذا محل تقدير من جانب المنظمة، مشيرا إلي أن حجم التعاون التقني مع مصر يصل إلي 23 مليون دولار، ومن المتوقع أن يزيد هذا الحجم من الاستثمار داخل مصر.



وأشاد بما حققته مصر خلال الفترة الأخيرة من تقدم في الانتخابات النقابية العمالية، منوها إلي أن دور مكتب العمل الدولي مساعدة جميع الدول الأعضاء، وأن تتوافق هذه الدول قوانينها مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها تلك الدول.



وأشار إلي عدم تحديد الآليات التي يتم علي أساسها إدراج مصر علي القائمة القصيرة، مؤكدا استمرار المنظمة في مساعدة مصر بالشكل الذي تراه مناسبا لها.



ونفي عدم معرفته بخصوص آلية التحقق من الشكاوي وفحصها من قبل المنظمة التي ترد إليها من النقابات، مشيرا إلي أنه سيقوم بنقل تلك الملاحظات إلي المدير العام للمنظمة.



وأكد أن مشروع العمل الأفضل الذي تم مد العمل فيه عام ثاني، مشيرا إلي أنه ليس من اختصاص المدير العام مد العمل به عاما ثالثا، وأن ذلك خاص بإدارة المشروع ويعتبر ذلك سبب تقني وليس سياسيا، ومن المقرر ان يتم دراسة ذلك مع مجلس إدارة البرنامج.



ويتضح من كل اللقاءات السابقة أن منظمة العمل الدولية تقدر الدولة المصرية وما تم بها من تطورات في كافة المجالات وعلي الأخص في مجال العمل العمال، والالتزام بالاتفاقيات الدولية، والعمل علي زيادة حجم التفاعل مع المنظمة خلال المرحلة القادمة، مما يتيح لها أنه تحقق ما ترنو إليه من تقدم ملموس ومطلوب في مجالات العمل والعمال.



وفي نفس السياق أكدت كارين كيرتس مدير إدارة الحريات النقابية بالمنظمة أن التعديلات التشريعية التي أعدتها الحكومة المصرية حاليا علي قانون التنظيمات النقابية تضع مصر علي الطريق الصحيح، مشيرة إلي أن رأي لجنة الخبراء دائما يعتمد علي المناقشات التي دار بين الاتحادات والنقابات العمالية داخل البلدان



