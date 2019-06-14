5.5 مليار جنيه قيم تداولات البورصة خلال الأسبوع المنقضي





ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الجاري ووصلت إلى 5.5 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، وفى حين بلغت كمية التداول نحو 712 مليون ورقة منفذة على 100 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 600 مليون جنيه، وكمية التداول بلغت 107ملايين ورقة منفذة على 19 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.





وعن بورصة النيل، فقد بلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 2.3 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 5.6 مليون ورقة منفذة على 88.4عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 68.8% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 31.3%، وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية





أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الجاري علي صعود جماعي لكافة المؤشرات ، وأثر تراجع سعر الدولار علي تعاملات البورصة خلال هذا الأسبوع ، حيث كانت التداولات بنسب منخفضة في احدي الأيام ومتوسطة في أيام أخري .



وعلي صعيد مؤشرات البورصة المصرية فقد ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30"، بنسبة 2.8% ليغلق عند مستوى 14180.53 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بينما سجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" صعوداً بنسبة 1.83 % ليغلق عند مستوى 605.5 نقطة.







