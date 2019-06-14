إصابة 5 أشخاص إثر مشاجرة دامية في الإسماعيلية



كان اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارًا من العميد محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بتلقيه بلاغا بنشوب مشاجرة دامية بمنطقة العطارة دائرة مركز أبوصوير، مما أسفر عن إصابة كلا من، إبراهيم جودة إبراهيم 29 عامًا، مصاب بجرح قطعي بالرأس مع اشتباه بالارتجاج، وصفاء باز علي 26 عامًا، مصابة اشتباه بالارتجاج مع كدمات بالرأس، وفاطمة عبد العزيز محمد 52 عامًا، كسر براحة اليد اليمني، وجودة ابراهيم محمد 50 عامًا، كسر بالكتف الأيمن مع جرح بالرأس، ومحمد عبد الهادي أحمد 25 عامًا، ارتجاج مع جرح بالرأس، وجميعهم مقيمين مدينة المستقبل.



وعلي الفور تم نقل جميع المصابين الي مستشفي جامعة قناة السويس لتلقي العلاج للازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.



أصيب 5 أشخاص، بإصابات متفرقة بالجسد ما بين جروح وكدمات، وذلك إثر مشاجرة دامية بمنطقة العطار دائرة مركز أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية.