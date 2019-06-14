أشرف إسماعيل: تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد أول يوليو

وأضاف "إسماعيل"، خلال كلمته بمؤتمر "طرح النسخة التجريبية لمعايير تسجيل واعتماد الصيدليات" المقام بالمدينة الشبابية فى نطاق حى الزهور ببورسعيد، أن للهيئة العديد من المهام أولها وضع المعايير لكل عناصر المنظومة من "مستشفيات، وحدات صحية، مراكز طبية، صيدليات، وغيرها".



وأوضح رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن ثانى مهام الهيئة هي تسجيل المؤسسات الصحية التي انطبقت عليها المعايير الموضوعة من قبل، هذا بالاضافة إلى المهمة الثالثة وهي متابعة المؤسسات التي تم اعتمادها من تطبيق لمعايير الجودة وغيرها.



وأشار إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل التي سيتم تطييقها فى بورسعيد أول يوليو القادم تتبعها 3 هيئات هي "هيئة التأمين الصحي الشامل المسؤولة عن التمويل ورئيسها دكتور محمد معيط والتابعة مباشرة لرئيس مجلس الوزراء، وهيئة الرعاية الصحية التي تضم كل المؤسسات الصحية، وهيئة الأعتماد والرقابة الصحية التابعة لرئاسة الجمهورية.



يذكر أنه قد إنطلق مؤتمر "طرح النسخة التجريبية لمعايير تسجيل واعتماد الصيدليات"، منذ قليل، فى إحدى قاعات المدينة الشبابية بحضور الدكتور أشرف اسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور محمد هاني غنيم، نائب محافظ بورسعيد.



ورحب الدكتور عبدالوهاب قوطة، نقيب الصيادلة فرع بورسعيد، بالحضور من صيادلة ونقباء صيادلة من محافظات مختلفة، وذلك لشرح النسخة التجريبية لمعايير تسجيل واعتماد الصيدليات.



وألقى نائب محافظ بورسعيد، كلمته مرحبا بالحضور ومثمنا لجهود هيئة الاعتماد والرقابة الصحية التي بذلت مجهود كبير منذ الاعلان عن اطلاق المشروع لوضع المعايير الخاصة بكل عناصر مشروع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد.



وتشهد محافظة بورسعيد، زيارات من جهات عديدة أبرزها زيارات متتالية للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، لمتابعة مراحل التطوير والبناء وتجهيز الوحدات الصحية والمراكز الطبية والمستشفيات، بالإضافة إلى متابعة منظومة التحول الرقمي وتسجيل ملفات المواطنين الالكترونية.

قال الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، اليوم الجمعة، إننا جهة مستقلة تابعة لرئاسة الجمهورية، وتعمل من أجل الخروج بمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بأفضل شكل وتقديم أجود خدمة للمواطن المصري.