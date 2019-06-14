شوبير: رفع الإيقاف عن جهاد جريشة وعودته للتحكيم في أمم إفريقيا 2019





وكتب شوبير عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" رفع الإيقاف عن جهاد جريشة وعودته للتحكيم في بطولة الأمم الأفريقية 2019".









وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد قرر إيقاف جريشة لمدة 6 أشهر بسبب أحداث مباراة الترجي التونسي والوداد البيضاوي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، قبل أن يتظلم اتحاد الكرة على قرار الكاف.

أكد الإعلامي أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، رفع الإيقاف عن الحكم الدولي المصري جهاد جريشة وعودته للتحكيم خلال منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، والذي ينطلق بعد أيام بمصر.