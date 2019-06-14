ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عضو "العربي للمياه" يحذر من كارثة بشأن الأرض الزراعية.. في هذه الحالة

الجمعة 14/يونيو/2019 - 03:46 م
عضو العربي للمياه يحذر من كارثة بشأن الأرض الزراعية.. في هذه الحالة
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
قال الدكتور رؤوف درويش، عضو المجلس العربي للمياه، إن المياه والأرض الزراعية عنصران هامان للحياة في أي دولة.

وأشار "درويش"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "همزة وصل" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الجمعة، إلى أن عدم وجود ظهير صحراوي بعدد من المحافظات يسمح بالتمدد العمراني، يعد سببًا للتعدي على الأرض الزراعية.

وأضاف أنه لابد أن يكون هناك برنامج قومي لمواجهة التعدي على الأرض الزراعية، إلا وفي فترة لا تتعدى أصابع اليدين لن يكون هناك أرض زراعية.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الكاميرون
x
20:00
مالي