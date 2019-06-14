عضو "العربي للمياه" يحذر من كارثة بشأن الأرض الزراعية.. في هذه الحالة

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قال الدكتور رؤوف درويش، عضو المجلس العربي للمياه، إن المياه والأرض الزراعية عنصران هامان للحياة في أي دولة.



وأشار "درويش"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "همزة وصل" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الجمعة، إلى أن عدم وجود ظهير صحراوي بعدد من المحافظات يسمح بالتمدد العمراني، يعد سببًا للتعدي على الأرض الزراعية.



وأضاف أنه لابد أن يكون هناك برنامج قومي لمواجهة التعدي على الأرض الزراعية، إلا وفي فترة لا تتعدى أصابع اليدين لن يكون هناك أرض زراعية.

