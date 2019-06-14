البورصة تربح 14.7 مليارجنيه خلال هذ الأسبوع





أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الجاري علي صعود جماعي لكافة المؤشرات ، وأثر تراجع سعر الدولار علي تعاملات البورصة خلال هذا الأسبوع ، حيث كانت التداولات بنسب منخفضة في احدي الأيام ومتوسطة في أيام أخري .





وقال عبد الحميد إمام ، خبير أسواق المال أن الدولار أثر علي البورصة المصرية بشكل سلبي جداً وأدي الي خروج كثيراً من الأستثمارت الأجنبية من البورصة المصرية وأيضاً اثر تراجع سعر الدولار علي تعاملات المصريين حيث تقلصت محافظ الأفراد المصريين بشكل ملحوظ بعد تعرضهم لخسائر كبيرة وتسبب ذلك في تأكل هذه المحافظ ببسبب تراجع السوق.





وتوقع خبير أسواق المال، ان يستمر هذا الأداء المتذبذب للسوق مابين نقطة 13200 و 14500 نقطة الي أخر عام 2019 وطبقا للأخبار الأيجابية او السلبية التي سوف تلحق بالسوق خلال هذه الفترة ، كما توقعأيضاً أن يتراجع سعر الدولار الي 16 جنيه الي نهاية عام 2019 بشكل تدريجي .





وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 14.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 759.8 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع 2% عن الأسبوع الماضى





وعلي صعيد مؤشرات البورصة المصرية فقد ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30"، بنسبة 2.8% ليغلق عند مستوى 14180.53 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بينما سجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" صعوداً بنسبة 1.83 % ليغلق عند مستوى 605.5 نقطة.





استحوذت تعاملات المصريين نسبة 63.1% من إجمالي التعاملات علي الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية خلال جلسات لأسبوع الماضي ، بينما أستحوذ الأجانب علي نسبة30.2 % والعرب علي 6.6% وذلك بعد إستبعاد الصفقات.





وتقلصت تعاملات الأجانب حيث سجلت صافي بيع بـ80.5 مليون جنيه هذا الأسبوع بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 2 مليون جنيه وذلك بعد إستبعاد الصفقات.





والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 66.8% من قيمة التداول للاسهم المقيدة منذ أول العام ، بينما سجل الأجانب 23.9%، وسجل العرب 9.2%.





ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الجاري ووصلت إلى 5.5 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 712 مليون ورقة منفذة على 100 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 600 مليون جنيه، وكمية التداول بلغت 107ملايين ورقة منفذة على 19 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.





وعن بورصة النيل، فقد بلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 2.3 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 5.6 مليون ورقة منفذة على 88.4عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 68.8% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 31.3%، وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية





وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" ارتفاعاً بنحو 1.6% مغلقًا عند مستوى 1546.8 نقطة.





وقد سجلت مبيعات الأجانب نحو 1.656.7 ملين جنيه منذ بداية العام ،بينما سجل العرب صافي شراء بنحو 92.3 مليون جنيه وذلك علي الأسهم المقيدة بعد إستبعاد الصفقت منذ بداية العام.







