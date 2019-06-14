نجاح جديد لـ حماقي في السعودية.. نفاذ تذاكر حفله بجدة

يستعد الفنان محمد حماقي، لإحياء حفل غنائي علي خشبة المسرح الروماني في جده وذلك مساء غد.





وأعلنت الشركة المنظمة لحفل محمد حماقي، في المملكة العربية السعودية عن نفاذ تذاكر الحفل قبل موعد إحيائه بيومين.





ووصل حماقي، أمس جده لعمل البروفات اللازمة مع فرقته الموسيقية في المكان المخصص لإقامة الحفل.





و يأتي هذا الحفل عقب نجاح حفلاته الغنائية بالمملكة العربية السعودية، حيث يحرص الجمهور السعودي علي حضور جميع حفلاته الغنائية.





يذكر أن الفنان محمد حماقي، أحيا حفل غنائي بثاني أيام عيد الفطر في الخبر بالسعودية، وذلك وسط آلاف الحضور الذي جعل الحفل ترفع لافتة كامل العدد.





وتألق حماقي، في الحفل بمجموعة من أبرز أغانيه القديمة والحديثه وسط هتافات وصيحات جميع الحاضرين التي ملأت أركان المسرح.