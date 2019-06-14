بريطانيا تؤيد الإدارة الأمريكية: إيران مسؤولة عن استهداف "ناقلتي النفط"

اتهم وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، إيران بالمسؤولية عن الهجمات الإرهابية، التي تعرضت لها ناقلتا النفط «كوكوكا كاريدجس»، و«فرونت ألتير»، أمس الخميس، بالقرب من مضيق هرمز، وقال «هانت»، اليوم الجمعة لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي" إنه «يدعم وجهة النظر الأمريكية التي حملت طهران المسؤولية عما حدث».





وقال هانت: «هذا أمر مقلق للغاية ويأتي في وقت يشهد توترًا كبيرًا بالفعل...»، مشيرًا إلى أنه اتصل بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وأنه «بينما سنجري تقييمنا الخاص بجدية وعناية، فمن الواضح أن نقطة انطلاقنا هي تصديق حلفائنا الأمريكيين.. هذا تصعيد غير حكيم بالمرة ويشكل خطرًا حقيقيًّا على احتمالات السلام والاستقرار في المنطقة».





وفيما قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس، إن «إيران المسؤولية عن الهجمات على ناقلتي نفط في خليج عُمان»، فقد أرسلت سلطنة عمان سفينتي إنقاذ تابعتين للبحرية العمانية للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ في أعقاب حادثة ناقلتي النفط في خليج عمان، أمس الخميس.





وقال بيان أصدره مركز الأمن البحري بالسلطنة: «أفادت معلومات مركز الأمن البحري في السلطنة بتعرض الناقلتين، إحداهما تحمل علم بنما والأخرى تحمل علم جزر مارشال، إلى حادثين بحريين؛ حيث وقع الحادثان خارج المياه الإقليمية العمانية، فالأول وقع على بعد 82 ميلًا بحريًّا، أما الثاني فوقع على بعد 66.8 ميل بحري».





وأضاف البيان (بحسب وكالة الأنباء العمانية، الجمعة): «استجابة إلى نداءات الاستغاثة من الناقلتين، وبالتنسيق مع مراكز الأمن البحري الإقليمية والدولية، قامت السلطنة بإرسال سفينتي إنقاذ تابعتين للبحرية السلطانية العمانية للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ بالإضافة إلى تسيير سلاح الجو السلطاني العماني طائرة استطلاع بحري».



