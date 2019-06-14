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أحوازي يكشف أدلة تورط إيران في استهداف ناقلتي النفط بخليج عمان

الجمعة 14/يونيو/2019 - 02:26 م
أحوازي يكشف أدلة تورط إيران في استهداف ناقلتي النفط بخليج عمان
صورة أرشيفية
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وكالات
 
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كشف الأحوازي الدكتور حسن راضي، عن أدلة تورط إيران في استهداف الناقلتين في خليج عمان، وإنها لم تكن صدفة بل هناك تخطيط لهذا الهجوم.

وقال راضي، إن عناصر الحرس الثوري الايراني نظموا مظاهرات في المطار قبيل وصول رئيس وزراء اليابان شينزو آبي لطهران، احتجاجاً على فرص الوساطة التي تسعى لها اليابان لخفض التوتر بين إيران وأمريكا في المنطقة.

وأوضح الأحوازي راضي أن نفس المجموعات من عناصر الحرس الثوري والميليشيات نظموا مظاهرة أمام مقر السفارة اليابانية في طهران، وكتبت صحيفة ايرانية لولا توجيهات مرشد الثورة الإيرانية لكانت احتلت تلك المجموعات السفارة اليابانية وتدميرها.

وأكد راضي أنه بناء على ذلك تم استهداف الناقلة اليابانية مما يأتي بنفس السياق للتصعيد ضد الولايات المتحدة الامريكية، واستهداف الناقلة لم يأت بالصدفة.

وفيما يخص استهداف ناقلة النفط النرويجية قال الدكتور حسن راضي إنها المرة الثانية التي يتم خلالها استهداف ناقلة نفط نرويجية، وجاءت بعد اعتقال مواطن من أصل نرويجي يعمل في السفارة الإيرانية بالنرويج يسعى للقيام بعملية ارهابية وتم القبض عليه، وجاء ايتهداف السفينة للضغط على الحكومة النرويجية للافراج عنه بعد اعتقاله.

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