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الأهلي يقترب من "الدبابة" ريكارود جوميز (فيديو)

الجمعة 14/يونيو/2019 - 02:32 م
الأهلي يقترب من الدبابة ريكارود جوميز (فيديو)
ريكاردو جوميز
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الفجر الرياضي
 
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دخل نادي الأهلي في مفاوضات جادة لضم ريكاردو جوميز مهاجم بارتيزان بلجراد الصربي ومنتخب الرأس الأخضر.


ولعب ريكاردو جوميز 10 مباريات دولية مع منتخب الرأس الأخضر، أحرز خلالها 4 أهداف، كما شارك صاحب الـ27 عامًا في 49 مباراة مع فريقه هذا الموسم  وأحرز خلالها 26 هدفًا و صنع 4 أهداف وهو رقم مميز مقارنة بمهاجمي الدوري المصري.


وسجل ريكاردو جوميز في الموسم الماضي 24 هدفًا وصنع 8 أهداف خلال 39 مباراة مع بلجراد الصربي.


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