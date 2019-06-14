الأهلي يقترب من "الدبابة" ريكارود جوميز (فيديو)

دخل نادي الأهلي في مفاوضات جادة لضم ريكاردو جوميز مهاجم بارتيزان بلجراد الصربي ومنتخب الرأس الأخضر.









ولعب ريكاردو جوميز 10 مباريات دولية مع منتخب الرأس الأخضر، أحرز خلالها 4 أهداف، كما شارك صاحب الـ27 عامًا في 49 مباراة مع فريقه هذا الموسم وأحرز خلالها 26 هدفًا و صنع 4 أهداف وهو رقم مميز مقارنة بمهاجمي الدوري المصري.









وسجل ريكاردو جوميز في الموسم الماضي 24 هدفًا وصنع 8 أهداف خلال 39 مباراة مع بلجراد الصربي.







