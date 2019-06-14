النصر.. كشف تفاصيل مؤامرة 5 لاعبين للإطاحة بحمد الله

ترك الخبر الصادم بخروج النجم المغربي، عبدالرزاق حمدالله، مهاجم نادي النصر، صدى واسعاً على مستوى الشارع الرياضى المغربي.





وقرر هداف الدوري السعودي للمحترفين، مغادرة معسكر منتخب بلاده المغرب، بعدما عبر عن عدم ارتياحه للأجواء داخل المعسكر، معزيا ذلك إلى غياب الروح الجماعية، فى الوقت الذى أكد فيه الاتحاد المغربي للكرة، أن سبب رحيل مهاجمه المخضرم، لاعب العالمي، عن معسكر أسود الأطلسي، بسلا، يعود للإصابة التي يشكو منها على مستوى الظهر والفخذ..





وفى هذا الصدد، ذكرت تقارير صحفية مغربية، أن حمد الله تعرض لأسبوع من الاضطهاد والاستفزاز خلال التدريبات، في ظل انقطاع التواصل بينه وبين مجموعة، يقودها المهدي بنعطية، وتضم كل من، يونس بلهندة ونبيل درار، و مبارك بوصوفة، وفيصل فجر.





و شارك حمدالله كبديل في خسارة ودية غير متوقعة للمغرب ، أمام جامبيا استعدادا لكأس أمم أفريقيا، البطولة التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو.





يذكر أن المغرب يلعب في المجموعة الرابعة التي تضم كوت ديفوار وجنوب أفريقيا وناميبيا.



