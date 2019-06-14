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نقاد: "ڤيرس" محمد رمضان مسروق من المغرب

الجمعة 14/يونيو/2019 - 02:31 م
نقاد: ڤيرس محمد رمضان مسروق من المغرب
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نور طلعت
 
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يبدو أن الممثل محمد رمضان اعتقد أنه من السهل أن يستخدم لحنا من أغنية في المغرب دون أن يلاحظ أحدا أن اللحن مسروق، هذا ما حدث في لحن أغنية ڤيرس.


واتهم نقاد وملحنين مغاربة رمضان، بسرقة لحن أغنية "غول" للمطرب المغربي مسلم مع المطرب دي جي فان، ولم يكتف بهذا بل اقتبس محمد رمضان إسم الأغنيه "الغول" وأضافها ضمن كلمات أغنيته.


أغنية" ڤيرس" من كلمات شناوي وفانتا، وألحان سادات ورامي المصري ، ومن توزيع رامي المصري، وكان قد تم طرح أغنية"الغول" منذ ثلاث سنوات.

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