"المعهد الإسلامي بالدنمارك" يدين "إرهاب الحوثيين": تحالفهم مع الأعداء تاريخي

أكد مدير المعهد الإسلامي بالدنمارك شاهد مهدي، أن عداوة الحوثيين لبلاد الحرمين الشريفين شديدة ويدل عليها ما قاموا به خلال الأيام الماضية من إطلاقِ عدّة صواريخَ عشوائية، مشيرياً إلى أن هذه الجماعةِ الإرهابيةِ المدعومة من إيران بقدراتٍ نوعيةٍ، وتلك العداوةُ متأصلةٌ في نفوسهم منذ أن اعتنقوا عقيدتهم الفاسدة، ولا عجَب فمن يستقرئ التاريخ؛ فإنه يجد المآسي والمجازر التي أقامها هؤلاء المبتدعة ضد أهل السنة وتحالفهم مع أعداء الإسلام أشهرُ من أن يذكرَ.





جاء ذلك في تصريح خاص لـ"سبق" قال فيه "مهدي"، أنّ إطلاقَ الصواريخ والمقذوفات تجاه المدنِ والقرى الأَهلةِ بالسّكان والاعتداء الآثم على مطار أبها يؤكِّد الطبيعةَ الإجراميةَ لجماعةِ الحوثي ومن يقفُ خلفَها، كنظامِ الملالي في إيرانَ، مؤكداً أن المعهد الإسلامي في الدنمارك يدين بأشد الإدانة هذا الاعتداء على المملكة العربية السعودية -حرسها الله-.





وقال: "المملكة حاضنةِ الإسلامِ الأولى ومأوى أفئدةِ أهلِ السنة وإن الدفاع عن هذه البلاد؛ هو دفاع عن العقيدة، والإسلام، فهذه البلاد هي بلاد العقيدة والتوحيد، وبلاد الحرمين، ومأرز الإسلام، وقبلة المسلمين".





وواصل يقول: "بلاد الحرمين مستهدفة في دينها وعقيدتها وأرضها وقيمها كما نرى يوميًا في مواقع التواصل الاجتماعية أخبار مزورة تتداول بين عامة الناس وحتى بين بعض عقلاء وأهل الخير في هذه البلاد، فألتمس من الإخوة خاصة الدعاة وأهل الوسطية والخير أن لا يكونوا من آلة المغرضين وعدم نشر الشائعات والأراجيف أو بث الفرقة والتضليل، بل كونوا من أصحاب الصدق والعدل ومبشرين بالخير".



