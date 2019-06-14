عاجل.. "المالية" تفاجئ معلمي رياض الأطفال بشأن حافز النظام التعليمي الجديد (مستند)

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تعميم خطاب صادر عن وزارة المالية، وتم توزيعه على جميع مديريات المالية على مستوى المحافظات، يفيد باعتراض المالية على صرف الحافز لمعلمي الصف الأول الابتدائي.





الخطاب الذي حصلت "الفجر" على صورة منه، أكد أن الحافز سيصرف فقط لمعلمي رياض الأطفال من دون غيرهم، وذلك لتدعيم منظومة التعليم الجديدة من شهر أبريل حتى يونيو ٢٠١٩.



