مفاجأة.. أمير قطر يضع والده في مستشفي "المجانين" (فيديو)

كشف مقطع فيديو مسرب تداوله عدد من رواد التدوينات القصيرة "تويتر"، يؤكد دخول أمير قطر السابق حمد بن خليفة مستشفى الأمراض النفسية، وذلك بعد إزاحته من الحكم فى الدوحة، بواسطة نجله تميم بن حمد.





كما أوضح مقطع الفيديو، بأن أمير قطر تميم بن حمد، قد وضع والده في مستشفي للأمراض العقلية لإبعاده عن المشهد السياسي في الإمارة الارهابية، لاستكمال ممارساته العدائية ضد جيرانه العرب دون اعتراض من أحد، وكان "تميم" قد انقلب على والده للاستيلاء على الحكم.





هذا وقد اختفى أمير قطر السابق حمد بن خليفة، منذ تسليمه الحكم إلى أمير قطر تميم بن حمد، وهو ما طرح عدة تساؤلات حول طبيعة عملية تسلم تميم بن حمد لمقاليد الحكم فى الدوحة، وطبيعة الصراع الخفى بين الأطراف الداعمة للنظام القطرى الحاكم والأطراف الداعمة لأمير قطر السابق حمد بن خليفة ورئيس وزرائه حمد بن جاسم.







