سقوط 12 عنصرا إجراميا و3 قضايا مخدرات في حملة مكبرة بشبين القناطر   

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شنت أجهزة الأمن والبحث الجنائي بالقليوبية، حملة مكبرة علي مركز شبين القناطر لضبط تجار السلاح والمخدرات والمسجلين خطر، اسفرت عن ضبط 12 متهما من العناصر الإجرامية الخطرة من بينهم العنصر الإجرامي اسلام اللص وبحوزته سلاح الي بقصد الإتجار،وتحرر المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.



كانت تعليمات اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية للواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي بتكثيف الحملات علي البؤر الإجرامية لإرساء الامن والامان وضبط العناصر الإجرامية الخطرة.



وبناء عليه جري شن حملة مكبرة علي مركز شبين القناطر قادها اللواء يحي راضي رئيس مباحث المديرية وشارك فيها العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي والمقدم محمد السايح رئيس مباحث شبين القناطر، وأسفرت الحملة عن ضبط 12 عنصر إجرامي بينهم 4 متهمين من حائزى المواد المخدرة والاسلحة النارية 8 متهمين في قضايا ضبط وأحضار ومراقب هارب وفرض اتاوه وتزوير في محررات رسمية وسمسرة وهاربين من احكام جنايات و2 سلاح ناري بندقية الية و3 فرد روسي و12 طلقة و3 قضايا مخدرات بإجمالي نصف كيلو هيروين، و60 قضية في مجال المرافق العامة و149 قضية ومخالفة مرورية متنوعة.



كما جري ضبط إ م ك وشهرته " إسلام اللص " عاطل المطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 10741 لسنة 2019 جنح مركز شبين القناطر سرقة سيارة والهارب من المراقبةعلى ذمة القضية رقم 6035 لسنة 2011 م جنايات قسم الخصوص – سرقة بالإكراه، الحكم 5سنوات مراقبة بحوزته سلاح ناري بندقية اليه عيار 7.62 x 39 تحمل رقم 03 و2 خزينة و10 طلقة من ذات العيار وبمواجهته أقر بحيازته للسلاح الناري بقصد الإتجار.



كما جرى ضبط م.م.م 35 سنة عاطل حال قيامه بفرض الاتاوات والسيطرة أمام وحدة مرور عرب العليقات بدون وجه حق.



وفي مجال النصب والتزوير في المحررات الرسمية جري ضبط ي س خ عاطل وذلك لقيامه ببيع أوراق خاصه بإدارة مرور القليوبية بوحدة مرور عرب العليقات بدون مقتضى والنصب على المواطنين وايهامهم بأن تلك المستندات اللازمة لإجراءات الترخي دون التصريح بالموافقة من الجهات، وضبط م.ا، وخ ح ق عاطل لقيامهما بممارسة اعمال السمسرة بوحدة مرور عرب العليقات دون وجه حق.



