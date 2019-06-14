سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات والمتاجر بعين شمس

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات والمتاجر بعين شمس.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس من ضبط ثلاثة عاطلين سبق إتهام اثنان منهم في قضايا "متاجر، مخدرات، حال استقلالهم سيارة مُبلغ بسرقتها من أحد المواطنين، وبحوزتهم (عدد 3 شاشة LCD "مجهولين المصدر").





وبإرشادهم تم ضبط باقي المسروقات لدى (إثنين من عملائهما "سيئي النية") أحدهما محكوم عليه بالحبس 4 سنوات فى قضية "سرقة" جار العمل على ضبطهما، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهم بالسرقة.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبمواجهتهم أقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع والمتاجر "بأسلوب كسر القفل"، وأن المضبوطات التي بحوزتهم من متحصلات نشاطهم الإجرامي، كما اعترفوا بارتكاب 4 حوادث سرقات سيارات ومتاجر بذات الأسلوب.