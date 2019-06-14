أحمد العوضي: ناس كتير كانت فكرانى ضابط قبل شخصية بروسلى

أعرب الفنان أحمد العوضى عن سعادته بسبب ردود الأفعال الذى أثارها دوره فى الجزء الثالث من مسلسل كلبش، والذى شارك فيه خلال موسم دراما رمضان الماضى، حين كشف فى تصريحات خاصة عن كواليس المسلسل وشخصية بروسلى بتأكيده أن الدور مختلف عن كل ما قدمه من قبل، ما جعله تحديا بالنسبة له خاصة مع شخصية الضابط الذى سبق ولعبها فى وقت سابق حتى صدق كثيرين أنه ضابط، وبالتالى كان عليه لعب شخصية الفتى الشعبى "بروسلى" باقتدار مؤكداً أن اللكنة الذى اختارها لتأدية الدور من أهم عوامل نجاح الدور والذى أخذها من شخص كان يعرفه قديماً يتكلم بهذا الشكل.









كما أعرب أحمد عن سعادته بسبب اختلاف الدور الذى قدمه فى "كلبش 3" عما ظهر به فى أحداث "لآخر نفس" تماماً، مؤكداً أنه ركز على هذا الأمر منذ البداية.







