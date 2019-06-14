السماح للسجين بالخروج 24 ساعة كل شهر للاختلاء بزوجته

كشف مدير عام السجون السعودي محمد الأسمري، عن بند جديد للخلوة الشرعية، وهو السماح للسجين بالخروج لمدة 24 ساعة كل شهر لقضاء الخلوة الشرعية مع زوجته بمنزله وفق ضوابط معينة.





وأشار الأسمري إلى أنه بإمكان الموقوفين أن يجمعوا فترة خروجهم الشهرية لمدة 3 شهور، فيتم خروجهم لمدة 72 ساعة، مبينا أنه يراعى في الأمر حسب كل قضية وإدانة كل موقوف، بحسب صحيفة "الأيام".



