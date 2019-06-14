السماح للسجين بالخروج 24 ساعة كل شهر للاختلاء بزوجته
الجمعة 14/يونيو/2019 - 02:15 م
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كشف مدير عام السجون السعودي محمد الأسمري، عن بند جديد للخلوة الشرعية، وهو السماح للسجين بالخروج لمدة 24 ساعة كل شهر لقضاء الخلوة الشرعية مع زوجته بمنزله وفق ضوابط معينة.
وأشار الأسمري إلى أنه بإمكان الموقوفين أن يجمعوا فترة خروجهم الشهرية لمدة 3 شهور، فيتم خروجهم لمدة 72 ساعة، مبينا أنه يراعى في الأمر حسب كل قضية وإدانة كل موقوف، بحسب صحيفة "الأيام".
وأضاف مدير عام السجون بالمملكة: "لو كانت قضيته جنائية خطيرة، وهي نسبة قليلة جدا من قضايا الموقوفين، فلدينا بيوت عائلية على مستوى راق جدا، تقارب مستوى الفنادق، يتم فيها الخلوة الشرعية لأصحاب القضايا الجنائية، وهي مدارة من قبل إدارة نسائية".
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