زيادة تذاكر الخط الثالث لمترو الأنفاق.. أبرز الأحداث × أسبوع

شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الأسبوع، أحداث هامة أبرزها زيادة اسعار تذاكر الخط الثالث لمترو الأنفاق، وضبط كمية كبيرة من الرموش الصناعية، فضلاً عن الإفراج عن 685 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي.

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وخلال السطور التالية، ترصد "الفجر" ، أبرز الأحداث على مدار الاسبوع.





زيادة أسعار تذاكر الخط الثالث لمترو الأنفاق

وأعلنت وزارة النقل ممثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق تحريك سعر تذكرة مترو الأنفاق للخط الثالث "العتبة - نادي الشمس"، عقب فتح المحطات الجديدة أمام الركاب اعتبارًا من يوم السبت المقبل منذ بداية التشغيل وهي محطات "هارون - ألف مسكن - نادي الشمس".





وأضافت الوزارة في بيان لها أن التعريفة الجديدة لمستخدمي الخط الثالث تنقسم لثلاث مناطق: المنطقة الأولى بعدد 9 محطات بـ5 جنيهات، والمنطقة الثانية بعدد 16 محطة بـ 7 جنيهات، وما يزيد عن ذلك سعر التذكرة 10 جنيهات، واستمرار ثبات سعر تذكرة ذوي الاحتياجات الخاصة بـ 50 قرشا لكافة المناطق، وأن هذه الأسعار تنطبق لمستخدمى الخط الثالث وعدم المساس بأسعار تذاكر الخط الأول من حلوان إلى المرج الجديدة ومستخدمى الخط الثانى من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب.





الإفراج عن 685 سجينا بموجب عفو رئاسي

‌وفي إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع، ودع 685 سجين السجون بدموع الفرحة والسجود على الأرض شكراً لله، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 269/2019 الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لسنة 2019.





ضبط كمية كبيرة من الرموش الصناعية

تمكنت سلطات سلطات مطار القاهرة الدولي، أمس الخميس، من إحباط محاولة تهريب آلاف الرموش الصناعية بحوزة راكب قادم من السعودية، محاولا استغلال خروج المعتمرين وتغيير الوردية، وتم تحرير محضر ضبط جمركي ضد راكب.





وأفاد مصدر جمركي بمطار القاهرة، أثناء إنهاء إجراءات وصول المسافرين على طائرة مصر للطيران القادمة من السعودية، اشتبه مدير الجمرك الدكتور ماجد موسى، ومدير الإدارة الرابعة أشرف بدوي، في راكب حاول استغلال ازدحام الصالة الموسمية بالمعتمرين وكذلك تغيير الورديات، وبالعرض على جمال عبد الفتاح المدير العام، قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب ضمت، جهاد محمد عبد الله الوكيل رئيس القسم المشرف على الصالة، إكرامي أحمد عبد اللاه رئيس قسم اللجنة الجمركية، أحمد حمدي الجوادي مأمور الجمرك، وتامر أحمد خالد مأمور الجمرك، حيث تم ضبط كميات كبيرة (عدة آلاف) من الرموش الصناعية مخبأة بين طيات الملابس بعد إخراجها من العبوات الكرتونية والتي وجدت في حقيبة أخرى.





تأجيل محاكمة 46 متهما بأحداث "عنف مسجد الفتح"

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، والمنعقدة بطرة، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 46 متهما بأحداث "عنف مسجد الفتح"، لجلسة 3 يوليو للمرافعة.





وقضت المحكمة في وقت سابق بأحكام غيابية متفاوتة مابين السجن المؤبد والمشدد على المتهمين. وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهي الجرائم التي جرت على مدى يومي 16 و17 أغسطس عام 2013.





إجراءات للتيسير على ذوي الاحتياجات الخاصة بالشهر العقاري

أصدرت مصلحة الشهر العقاري التابعة لوزارة العدل كتابا دوريا إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها لتيسير الإجراءات على الفئات الأولى بالرعاية ومن ضمنها كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.





وتضمن منشور الشهر العقاري إعفاء ذوي الإعاقة وكبار السن من الدور عند توثيق محرراتهم أو التصديق على التوقيعات على محرراتهم العرفية أو إثبات تاريخها، وإنجاز محرراتهم فورا دون تعطيل. كما يسرى المنشور على فئة كبار السن، وهم من بلغ من العمر 60 عاما، بحيث يتم إعفاؤهم من الدور وإنجاز محرراتهم فورا دون تعطل، ودون الإرتباط بما إذا كان هناك ازدحام في الفرع من عدمه وذلك مراعاة لظروفهم.



