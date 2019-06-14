بعد 4 وقائع.. القبض على عاطل تخصص في سرقة الهواتف بالسلام
الجمعة 14/يونيو/2019 - 02:13 م
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على عاطل لسرقته هاتفا محمولا في السلام.
وتبلغ لقسم شرطة السلام ثانٍ، من فكهاني 24 سنة- مقيم بالقليوبية، بقيام أحد الأشخاص "أدلى بأوصافه التقريبية" بسرقة هاتفه المحمول بأسلوب الخطف حال سيره بدائرة القسم.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل 32 سنة - مقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه في 3 قضايا آخرهم قضية "مخدرات".
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، كما اعترف بارتكابه 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وبإرشاده تم ضبط كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميليه "سيئى النية"، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الهواتف المحمولة.
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