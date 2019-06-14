الأهلى يعترض على زيادة فرق الدوري السعودي

رفض يوسف عنبر المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي السعودي، فكرة زيادة عدد فرق الدوري السعودي للمحترفين مؤكداً أن هناك مضرة ستحدث.





وقالت عنبر، في تصريحات صحفية اليوم، أن الزيادة التي اقترحتها الأندية الهابطة للدرجة الأولى سوف تكون سلبية للغاية على الفرق السعودية المشاركة في البطولات الخارجية “الآسيوية والعربية”.





كما أوضح عنبر، أن هذا القرار لو حدث سوف يتسبب في إرهاق اللاعبين وبالتالي زيادة حالات الإصابة في الملاعب السعودية.





وكانت أندية “أحد والباطن والقادسية” الهابطة لدوري الدرجة الأولى قد طالبت الاتحاد السعودي بزيادة عدد الفرق من 16 إلى 20 من أجل البقاء موسماً آخر في المحترفين.





الجدير بالذكر أن يوسف عنبر تولى تدريب النادي الأهلي في الدور الثاني من الموسم المنصرم بشكل مؤقت خلفاً للمدرب الأوروجوياني خورخي فوساتي بعد سوء نتائج الراقي معه.



