عاجل.. ريال مدريد يصفع برشلونة ويضم صفقة نارية
الجمعة 14/يونيو/2019 - 01:05 م
الفجر الرياضي
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نجح مسئولو نادي ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع تاكيفوسا كوبو لاعب فريق طوكيو الياباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وقالت صحيفة الماركا
الإسبانية، أن ريال مدريد نجح في حسم التعاقد الرسمي مع كوبو لمدة 6 مواسم قادمة مقابل 2 مليون يورو.
وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن كوبو سينضم للفريق الملكي بدءا من الموسم المقبل لفريق ريال مدريد الكاستيا للعمل
تحت قيادة المدير الفني راؤول جونزاليس.
وكان كوبو ضمن حسابات برشلونة الذي كان يخطط لضم اللاعب الملقب بميسي اليابان حيث حاول برشلونة إعادة اللاعب من جديد للنادي، يذكر أن كوبو قد رحل عن برشلونة في عام 2014 بسبب عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بتعاقد النادي مع لاعبين تحت السن.
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