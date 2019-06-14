الأهلي يقترب من حسم صفقة جوميز
الجمعة 14/يونيو/2019 - 01:06 م
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اقترب نادي أهلي جدة، من حسم صفقة التعاقد مع لاعب الرأس الأخضر، ريكاردو جوميز، المحترف بصفوف بارتيزان الصربي.
وانضم ريكاردو إلى بارتيزان في صيف 2018 وخاض معه 49 مباراة في كافة المسابقات حيثُ سجل 26 هدفاً وصنع 6 تمريرات حاسمة.
توقدم الأهلي بعرض تبلغ قيمته نحو 4 ملايين يورو لشراء عقد جوميز، إلا أن إدارة النادي الصربي طلبت نحو 5 ملايين يورو للتخلّي عن اللاعب، إلا أن الصحيفة أكدت إن الأمور تسير نحو حسم الراقي للصفقة.
ويجيد ريكاردو “27 عاماً” اللعب في مركز الجناح الأيسر وأيضاً كمهاجم ثاني وهو لاعب دولي في صفوف منتخب الرأس الأخضر وسبق له الاحتراف في صفوف ناسيونال البرتغالي.
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