مباحثات مصرية فرنسية في مجالات الطاقة





التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع جين بابتيست ليموين وزير الدولة الفرنسي للشئون الخارجية على هامش زيارته للعاصمة الفرنسية باريس حيث تم بحث سبل تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين خاصة في مجالات الطاقة فى ضوء تقدير المسئولون الفرنسيون للدور القيادى الذى تقوم به مصر على الصعيدين الاقليمى والدولى وفى ظل العلاقات المتميزة بين رئيسى البلدين ودعمهم الكامل ، وتم خلال اللقاء استعراض إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى قامت بها الدولة المصرية والنتائج الإيجابية لصناعة البترول والغاز المصرية مما أدى إلى جذب مزيد من الاستثمارات الفرنسية إلى مصر للاستفادة من الفرص المتميزة، وسبل دفع هذه العلاقات الممتدة تاريخياً ، كما تم مناقشة دور الغاز فى منطقة شرق المتوسط فى توطيد العلاقات بين دول المنطقة ودور منتدى غاز شرق المتوسط مستقبلاً.





وأكدت وزارة البترول أن العلاقات السياسية بين البلدين تتميز بالعمق والمتانة في ضوء الحرص على التشاور المستمر مع القيادة السياسية فى مصر للتعرف على تطورات الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط بالإضافة إلى الموضوعات الدولية الأخرى ، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من الغاز الطبيعى المنتج بمنطقة شرق المتوسط بما يحقق المنفعة والاستفادة لكافة الأطراف المعنية.





ومن جانبه أكد بابتيست أن الرؤية بدأت تتضح فى منطقة شرق المتوسط فيما يخص تجارة وتداول الطاقة بشكل عام والغاز الطبيعى بشكل خاص نتيجة للجهود التي تبذلها مصر والدول المهتمة والمعنية ، مشيراً إلى تطلع فرنسا والاتحاد الأوروبى لما ستسفر عنه هذه الجهود وأن هناك رغبة قوية في أوروبا بشكل عام في تأمين مصادر بديلة لإمدادات الغاز الطبيعى.





وأضاف أن الاتفاق على انشاء منتدى لغاز منطقة شرق المتوسط مقره مصر يعد دليلاً قوياً على الدور الهام والمتنامى الذى تلعبه مصر في منطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط.







