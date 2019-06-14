مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية يتفقدون مدرسة قنا الثانوية للمتفوقين فى العلوم
الجمعة 14/يونيو/2019 - 12:56 م
أحمد الشيخ
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تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، مدرسة قنا الثانوية للمتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، بمدينة قنا الجديدة، والتى نفذها جهاز المدينة.
وقال المهندس رضوان عبدالرشيد: تم تنفيذ المشروع على مساحة إجمالية نحو 13130 م2، ومبنى المدرسة على مساحة نحو 854 م2، بجانب مبنيين لإقامة البنين والبنات بمساحة نحو 1180 م2 لكل مبنى، ويتكون المشروع من أرضي و3 أدوار وسطح، وبه 18 فصلاً، ومعامل، وغرف الإدارات، ودورات المياه، وخزان مياه للحريق، وغرفة للحارس، وغرفة للكهرباء، وسور خارجي، وملاعب، بينما يتكون مبنيا الإقامة للطلبة والطالبات من (أرضي + 4 أدوار، وصالة للطعام، ومطبخ، ومغسلة، وصالات للمذاكرة بكل دور، و53 غرفة للنوم) وذلك لكل مبنى.
وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم، أعلنت عن أنه سيتم فى الفترة من 16 : 26 يونيو الجارى، فتح باب التقديم "on line" بمدرسة قنا الثانوية للمتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، بمدينة قنا الجديدة، موضحاً أن هذه المدرسة هى الأولى من نوعها بمحافظة قنا.
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