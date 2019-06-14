ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"واحدة حلوة" يمثل مصر في قرطاج الدولي للمونودراما

الجمعة 14/يونيو/2019 - 01:01 م
واحدة حلوة يمثل مصر في قرطاج الدولي للمونودراما
Advertisements
طباعة
محمود حنفي
 
Advertisements
قال الفنان شادي سرور مدير فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفني للمسرح ان عرض المونودراما "واحدة حلوة" إنتاج فرقة مسرح الطليعة ومن إخراج أكرم مصطفى يسافر إلى تونس ليمثل مصر في مهرجان قرطاج الدولي للمونودراما في المسابقة الرسمية  حيث يفتتح العرض المهرجان  يوم الأثنين المقبل الموافق ١٧ يونيو.


يذكر أن واحدة حلوة قد تم افتتاحه في مايو ٢٠١٧ وشارك في المهرجان القومى للمسرح المصرى فى دورته العاشرة، كما شارك في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي  ، و حصل على جائزة لجنة النقاد الشباب الدولية  للمونودراما. 


العرض عن نص (امرأة وحيدة ) لداريوفو وفراكارما،وهو عرض يناقش الأحداث والمشاكلات التى تواجهها اى امرأة فى مجتمعنا، ومن بطولة ليليت فهمي، تأليف موسيقى محمد الشاذلى ،ديكور فادى فوكيه ، كتابة وإخراج أكرم مصطفى.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الكاميرون
x
20:00
مالي