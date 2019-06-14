نجم منتخب مصر يصدم الأهلي
الجمعة 14/يونيو/2019 - 12:53 م
الفجر الرياضي
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كثف مسئولو النادي الأهلي، مفاوضاتهم مع أحمد المحمدي، لاعب أستون فيلا الإنجليزي، خلال الفترة الأخيرة لضمه لصفوف الفريق، ليكون ضمن تدعيمات الموسم الجديد للقلعة الحمراء.
وبدأ مسئولو الأهلي في البحث عن ظهير أيمن جديد لتدعيم الفريق في الصيف، بعد رفض المحمدي، ويعد على فوزي لاعب إنبي أبرز اللاعبين الذين يضعهم الأهلي في حساباته لشغل هذا المركز في الموسم المقبل.
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