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نجم منتخب مصر يصدم الأهلي

الجمعة 14/يونيو/2019 - 12:53 م
نجم منتخب مصر يصدم الأهلي
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الفجر الرياضي
 
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كثف مسئولو النادي الأهلي، مفاوضاتهم مع أحمد المحمدي، لاعب أستون فيلا الإنجليزي، خلال الفترة الأخيرة لضمه لصفوف الفريق، ليكون ضمن تدعيمات الموسم الجديد للقلعة الحمراء.

 

ورفض أحمد المحمدي فكرة الانتقال للأهلي خلال الموسم المقبل، بعد صعود فريقه لبطولة الدوري الإنجليزي ورغبته في مواصلة مسيرته الاحترافية، مؤكدا أنه لايمانع في اللعب للأهلي ولكن الوقت الحالي غير مناسب.


وبدأ مسئولو الأهلي في البحث عن ظهير أيمن جديد لتدعيم الفريق في الصيف، بعد رفض المحمدي، ويعد على فوزي لاعب إنبي أبرز اللاعبين الذين يضعهم الأهلي في حساباته لشغل هذا المركز في الموسم المقبل. 


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المزيد عن: منتخب مصر كورة رياضة الأهلي أستون فيلا أحمد المحمدي
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