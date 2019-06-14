المنتخب السعودي يتقدم 3 مراكز في التصنيف العالمي

كشف الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”، اليوم الجمعة، عن تصنيفه الشهرى، والذى شهد تقدم المنتخب السعودي 3 مراكز دفعة واحدة.









واحتل الأخضر، المركز 69 عالميًا والسابع آسيويًا، في تصنيف “فيفا” الجديد، برصيد 1342 نقطة، علمًا أن الظهور الأخير للمنتخب السعودي في شهر مارس الماضي، عندما خسر أمام نظيره الإماراتي، بهدفين مقابل هدف، وديًا.





وعلى مستوى المراكز الأولى ، حافظ منتخب بلجيكا على الصدارة، يليه فرنسا ، بطل العالم ، ثم البرازيل، وفي المركز الرابع إنجلترا، ثم البرتغال.



