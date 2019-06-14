ننشر أسماء قائمة "التغيير للتطوير" المنافسة لمجموعة العربى فى انتخابات غرفة القاهرة





نشرت قائمة "التغيير للتطوير" التى يتزعمها المهندس إيهاب سعيد قائمة الأسماء والترشيحات النهائية الخاصة بها، حيث تعد القائمة المنافس الأكبر والأبرز لقائمة المهندس إبراهيم العربى على مقاعد مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية.





ويأتى على رأس القائمة كلا من المهندس إيهاب سعيد والدكتور عبد العزيز السيد، ورجب العطار ومحمد المهدى وحسن سلامة، وخالد حسن محمود وطلعت القواس وعاطف الأشمونى و ماروى فوزى عطا ومحمد نصار ومحمد هاشم.





وقال إيهاب سعيد، أحد أبرز مرشحى قائمة "التغيير للتطوير" فى تصريحات صحفية، له اليوم، الجمعة ، بأن القائمة ضمت مجموعة كبار وشيوخ التجار ذوى الخبرات الكبيرة فى العمل العام ومعهم مجموعة من الشباب لديهم طاقات كبيرة ورغبة فى التغيير وتطوير المنظومة التجارية لخدمة المجتمع والإقتصاد المصرى.





وطالب سعيد، جموع التجار خلال الإنتخابات التى ستبدأ غدا السبت بأرض المعارض، بالمشاركة الإيجابية وتحرى الدقة فى الإختيار بعناية لمن يستحق تمثيلهم فى مجلس إدارة الغرفة، مؤكدا بأن التغيير دائما يكون أفضل الخيارات فى لتحقيق المصالح العليا لجموع التجار.





وأعلنت أمس قائمة "التغيير للتطوير" تفاصيل برنامجها الإنتخابى لخدمة المجتمع التجارى، والذى يتضمن فى مجمله مجموعة من الأليات والتشريعات الجديدة التى ستجعل مصر تتصدر الأسواق التجارية الرائدة فى الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة.







