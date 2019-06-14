خيمي: تعرضت للخذلان من بعض اللاعبين.. وهذا سر إقالة ميدو
الجمعة 14/يونيو/2019 - 12:43 م
كتبت: أميرة فطيم
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انتقد حاتم خيمي، رئيس نادي الوحدة السابق اللاعبين الأجانب بالفريق في الموسم الماضي كما تحدث عن سبب رحيل ميدو عن صفوف الفريق.
ونقل موقع "سبورت" السعودي عن خيمي قوله:
"كنت أنتظر الكثير من اللاعبين الأجانب، إلا أنني تعرضت لخذلان كبير من بعض اللاعبين، بعد المستوى المتدني الذي قدموه طوال الموسم".
وتابع: "على الرغم من تدني مستوى المحترفين، إلا أن الفريق قدم موسمًا رائعًا ونجح في منافسة الكبار".
وبالحديث عن إقالة المدرب المصري أحمد حسام ميدو، قال: "ميدو من المدربين المميزين ولا أحد ينكر ذلك، إلا أن جماهير الفريق خط أحمر، وجاءت إقالته بعد تغريدته التي أحدثت ضجة كبيرة في الأوساط الرياضية".
والجدير بالذكر أن الوحدة كان قد أنهى موسمه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، محتلًا المركز السابع، وذلك برصيد 42 نقطة.
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