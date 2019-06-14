ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

خيمي: تعرضت للخذلان من بعض اللاعبين.. وهذا سر إقالة ميدو

الجمعة 14/يونيو/2019 - 12:43 م
خيمي: تعرضت للخذلان من بعض اللاعبين.. وهذا سر إقالة ميدو
حاتم خيمي
Advertisements
طباعة
كتبت: أميرة فطيم
 
Advertisements

انتقد حاتم خيمي، رئيس نادي الوحدة السابق اللاعبين الأجانب بالفريق في الموسم الماضي كما تحدث عن سبب رحيل ميدو عن صفوف الفريق.


ونقل موقع "سبورت" السعودي عن خيمي قوله:
"كنت أنتظر الكثير من اللاعبين الأجانب، إلا أنني تعرضت لخذلان كبير من بعض اللاعبين، بعد المستوى المتدني الذي قدموه طوال الموسم".


وتابع: "على الرغم من تدني مستوى المحترفين، إلا أن الفريق قدم موسمًا رائعًا ونجح في منافسة الكبار".

وبالحديث عن إقالة المدرب المصري أحمد حسام ميدو، قال: "ميدو من المدربين المميزين ولا أحد ينكر ذلك، إلا أن جماهير الفريق خط أحمر، وجاءت إقالته بعد تغريدته التي أحدثت ضجة كبيرة في الأوساط الرياضية".


والجدير بالذكر أن الوحدة كان قد أنهى موسمه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، محتلًا المركز السابع، وذلك برصيد 42 نقطة.

Advertisements
المزيد عن: حاتم خيمي الوحدة السعودي الدوري السعودي احمد حسام ميدو
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الكاميرون
x
20:00
مالي