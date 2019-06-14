تداول 271 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (18) سفينة وتم تداول (271) شاحنة بضائع و(82) سيارة حيث شملت حركة الواردات (84) شاحنة و(37) سيارة فيما شملت حركة الصادرات (187) شاحنة بضائع و(45) سيارة.





ومن المنتظر أن يغادر ميناء سفاجا اليوم السفينتين الحرية والنوى اكسبريس بينما استقبل الميناء بالامس السفينتين امانة والحرية كما يستقبل ميناء نويبع السفينة سينا فيما شهد الميناء بالامس وصول وسفر السفينة سينا وشهد ميناء الغردقة مغادرة العبارة الرياض.



