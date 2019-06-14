اتحاد جدة في طريقه إلى التضحية ب8 لاعبين

أشارت تقارير صحفية إلى عزم أنمار الحائلي المرشح الوحيد لرئاسة نادي الاتحاد لعمل تغييرات عدة في قائمة الفريق الأول استعداداً للموسم الجديد 2019/2020.

وكشفت صحيفة "البلاد" السعودية أن الحائلي ينتظر أن يتم تزكيته من أجل البدء في أولى خطواته حيثُ ينوي الاستغناء عن هؤلاء الأجانب؛ جوناس وكريم الأحمدي وجاري رودريجيز وسيكو سانوجو والحارس جروهي وبريجوفيتش وماثيو جورمان.





وأضافت الصحيفة أن الإدارة الجديدة تنوي التعاقد مع صفقات أجنبية مميزة في الهجوم والوسط وقلب الدفاع وهناك لاعبين مرشحين للانضمام هذا الصيف مثل الكويتي فهد الأنصاري ومحمود عبدالمنعم كهربا.





كما تفكر إدارة العميد القادمة في أن يتم الاستغناء عن لاعب المواليد جابر عيسى ويحل مكانه مهاجم التعاون عبدالفتاح آدم أو هارون كمارا لاعب القادسية، بالإضافة للتعاقد مع صفقات جديدة محلية.





كما أعلن لؤي ناظر رئيس نادي الاتحاد السابق عن عدم تجديد عقدي الثنائي ناصر الشمراني وأحمد عسيري بالإضافة إلى الاستغناء عن اللاعبين الذين تمت إعارتهم في الموسم الماضي.