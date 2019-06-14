رئيس "حماية المستهلك": لا نعمل منفردين.. وننسق مع الأجهزة لحماية المواطن

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قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن جهاز حماية المستهلك لا يعمل منفردًا، وينسق مع كل الأجهزة المعنية بخدمة المواطن.



وأشار "عبد المعطي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن الجهاز يتلقى شكاو المواطنين على الرقم 19588، بالإضافة إلى خدمة الواتساب على الرقم 01281661880.



وأضاف أنهم اطلقوا مؤخرًا خدمة السيارات الضبطية في الأسواق، والمناطق التجارية، وجاري تعميمها على مستوى الجمهورية بهدف مراقبة الأسواق.

