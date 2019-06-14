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تعرف على منافذ بيع تذاكر مباراة مصر وغينيا الودية

الجمعة 14/يونيو/2019 - 12:26 م
تعرف على منافذ بيع تذاكر مباراة مصر وغينيا الودية
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محمد الصو
 
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كشف عامر حسين رئيس منطقة الإسكندرية ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن أماكن طرح تذاكر مباراة المنتخب الوطني غينيا، وديًا.

 

وأكد عامر، إنه سيتم طرح التذاكر في ناديي الأوليمبي والترام وميدان المطار ببرج العرب، على أن يكون سعر التذكرة الموحدة 30 جنيها والدرجة الأولى 100 جنيه.

 

ويلتقي المنتخب الوطني غينيا، مساء بعد غدٍ الأحد وديًا، استعدادًا لنهائيات الأمم الإفريقية والتي تستضيفها مصر بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

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