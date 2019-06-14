صدام ناري بين فرانشيسكو توتي وإدارة نادي روما

كشفت بعض التقارير الايطالية اليوم الخميس أن أسطورة نادي روما فرانشيسكو توتي قرر الرحيل عن مجلس ادارة نادي العاصمة .









حيث كان رد فرانشيسكو توتي على هذه التقارير بتغريدة عبر تويتر، :"في محاولة لتخمين أفكاري وخياراتي يتم قول وكتابة العديد من الأشياء بشأن مستقبلي . سوف أبلغكم بوجهة نظري في الوقت المحدد."





ووفقاً لموقع كالشيوميركاتوويب، توتي يشعر بالتهميش في النادي، وغير راضٍ عن سياسة النادي والاتجاه الذي يسلكه.





علاوة على ذلك ، تم استبعاد توتي من الاجتماع الأخير في لندن بين الرئيس جيمس بالوتا، والمدير فرانكو بالديني، والرئيس التنفيذي غيدو فينغا، والمدرب باولو فونسيكا.





كما يذكر ان اعتزل الاسطورة الايطالية كرة القدم في صيف عام 2017 بعد 25 عاماً مع روما، وانضم على الفور إلى مجلس إدارة نادي العاصمة.





حيث لعب توتي في 786 مباراة، وأحرز 307 أهداف، من بينها 250 هدفا في الدوري، وهو ثاني أعلى لاعب من حيث رصيد الأهداف في الدوري الايطالي.







