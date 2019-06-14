حساب المواطن يحدد أسباب تقديم موعد الدعم

أعلن حساب المواطن عن موعد إيداع الدفعة الجديدة مؤكدًا أنها ستتم في موعدها المجدول سلفًا، وقال حساب المواطن إنه يسعى دائمًا لمساعدة المحتاجين والأسرة الفقيرة، ويلتزم حساب المواطن بإيداع الدفعة في معادها، وهو يوم 10 من كل شهر هجري.









أسباب تقديم موعد الدعم من حساب المواطن





وكان عدد من المواطنين طالبوا بأن يتمّ إيداع دعم حساب المواطن لهذا الشهر قبل عيد الفطر المبارك الذي حلّ اليوم الثلاثاء إلا أن البرنامج أكّد الالتزام بالجدولة الزمنية.





وقالت خدمة العملاء ردًا على استفسار بهذا الخصوص : سيتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع ، وسيتم إيداع الدفعة التاسعة عشرة في يوم الاثنين الموافق 10 يونيو .





وكان حساب المواطن جدّد في وقت سابق التأكيد على عدم أحقية البنوك في استقطاع مبالغ الدعم المخصصة للمواطنين حال وجود مديونيات أو أقساط مستحقة داعيًا مَن يواجه مشكلة بتقديم شكوى عبر مؤسسة النقد.





من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ20، والتي سيتم إيداعها في شهر يوليو المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).



