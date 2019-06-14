أسعار النفط ترتفع عالميًا مسجلة خسائر أسبوعية

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، قبيل الكشف عن بيانات منصات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة، لكنها تتجه لتسجيل خسائر أسبوعية.





وبحلول الساعة 6:40 صباحاً بتوقيت جرينتش زاد سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أغسطس بنحو 0.5 بالمئة إلى 61.60 دولار للبرميل.









كما ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 0.2 بالمئة عند 52.36 دولار للبرميل.





وتلقت أسعار النفط أمس بيانات ساهمت في ارتفاعها بنحو 4 بالمئة خلال الجلسة وبنحو 2 بالمئة عند التسوية.





وأعلنت منظمة أوبك تراجع الإنتاج أدنى مستوى 30 مليون برميل يومياً في شهر مايو الماضي للمرة الأولى منذ يونيو 2014 وذلك عند 29.87 مليون برميل يومياً.





وانخفض إنتاج إيران بشكل كبير في الشهر الماضي وذلك بمقدار 227 ألف برميل يومياً عند 2.370 مليون برميل يومياً.





ومنذ شهر مايو أوقفت الولايات المتحدة الاستثناء الذي كان يسمح لبعض الدول بشراء النفط من إيران دون التعرض لعقوبات اقتصادية.





كما تسبب الهجوم الذي استهدف ناقلتي نفط قادمتين من السعودية والإمارات في مياه بحر عُمان أمس في صعود أسعار النفط.





ومن المقرر أن تعلن شركة "بيكر هيوز" في وقت لاحق من اليوم البيانات الأسبوعية لمنصات التنقيب عن النفط.